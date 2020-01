Barbie lança novas bonecas com vitiligo e sem cabelo

Novas bonecas Barbie tem modelo com vitiligo e sem cabelo. Foto: Mattel/Divulgação

A Mattel lançou novos designs da Barbie para ampliar a diversidade da linha Fashionistas. Entre as novidades, estão um modelo com a doença de pele vitiligo e outro sem cabelo.

Considerada 'a linha de bonecas mais diversa', a coleção traz 176 bonecas com nove tipos diferentes de corpos, 35 tons de pele e 94 estilos de cabelo.

No ano passado, a empresa lançou itens que vinha em cadeiras de roda ou com prótese de perna a fim de promover a inclusão social de pessoas com deficiência física.

Também pensando em diversidade, a linha Creatable World (Mundo Criativo, em tradução livre) foi anunciada em setembro, com bonecos sem gênero.

A Mattel afirma que a Barbie continuou evoluindo ao longo dos anos para "refletir melhor o mundo que as meninas veem hoje, adicionando mais diversidade às infinitas possibilidades de contar histórias".

Parte da linha Fashionistas, que conta com mais de 170 bonecos com diferentes tipos de corpos, cabelos e tons de pele. Foto: Mattel/Divulgação

Ainda não há informações sobre se as novas bonecas estarão disponíveis no Brasil, mas elas estão à venda pelo site internacional da Barbie por cerca de US$ 10, aproximadamente R$ 42 na cotação atual.

