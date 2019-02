Barbie lança bonecas cadeirante e com perna protética para promover a inclusão social

Fabricante de brinquedos anunciou sete novos modelos. Foto: Instagram / @barbie

A Barbie anunciou na terça-feira, 12, uma linha de bonecas com diferentes características, a fim de mostrar a diversidade que existe na sociedade. O lançamento faz parte da comemoração dos 60 anos da fabricante de brinquedos Mattel.

"Ao longo dos anos, a linha Barbie Fashionistas evolui para refletir mais o mundo que as meninas enxergam ao seu redor", escreveu a marca em seu perfil oficial do Instagram.

Dentre os sete modelos divulgados, os que mais chamaram a atenção dos internautas foram a cadeirante e a com perna protética removível. Segundo a empresa, o objetivo é criar a linha de bonecas mais diversa e inclusiva do mundo.

Nos comentários da publicação, a mãe de um garoto com prótese disse que o filho se identificou com a novidade. "Ele está muito feliz ao ver uma boneca com perna ortopédica igual a ele. Muito legal", afirmou.

A fabricante ainda não divulgou a data em que a novidade chega às lojas de brinquedos.