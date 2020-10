Barbie ganha looks inspirados em Elton John; confira

Elton John anuncia lançamento de Barbie inspirada em looks de sua carreira Foto: Mattel

Na canção Fools In Fashion, Elton John dizia algo como "Porque quando o tolo está na moda, ele atrai todo mundo, ele será o primeiro da lista, será convidado para jantar e será o centro das atenções". E Elton John sempre foi o centro das atenções não só na música, como na moda.

Além de um músico brilhante, ele sempre se destacou por sua vestimenta elegante, por muitas vezes colorida, repleta de lantejoulas que cintilavam enquanto toca seu piano no palco.

Agora, a consagrada boneca Barbie ganha um look inspirado na carreira do cantor, que assinou contrato com a Mattel para autorizar a comercialização do brinquedo.

"Barbie é um ícone por si só, então, tê-la homenageando meu trabalho e estilo pessoal é uma verdadeira honra. Espero que ela inspire os fãs de todos os lugares a perseguir destemidamente seus próprios sonhos e potencial ilimitado", escreveu Elton John no perfil oficial dele no Instagram.

Os perfis internacionais da Mattel também fizeram questão de publicar a série de looks de Barbie. "Pop star. Ícone. Rocket Man. Barbie presta homenagem à carreira extraordinária do lendário Elton John, em comemoração aos 45 anos desde sua atuação decisiva no Dodger Stadium em Los Angeles", diz a legenda das imagens no Instagram.

Confira, em detalhes, as roupinhas que foram criadas a partir dos modelitos do cantor para a nova coleção de Barbie.

Barbie com o look inspirado no cantor Elton John Foto: Mattel

Detalhe da jaqueta colorida e brilhante da Barbie, com as iniciais de Elton John Foto: Mattel

A calça da Barbie também tem as iniciais do cantor; repare no sapato plataforma com as cores do arco-íris Foto: Mattel

Barbie com look inspirado em Elton John, enquanto toca piano em uma das icônicas apresentações do cantor Foto: Mattel