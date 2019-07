Barbie comemora 60 anos com festa gratuita no parque Villa-Lobos, em São Paulo

Festa da Barbie ocorre no parque Villa-Lobos neste fim de semana, em São Paulo. Foto: Divulgação/ Barbie®

De princesa a astronauta, não há barreira que a Barbie não tenha ultrapassado ao longo de seus 60 anos. E para celebrar essa história, a marca promove a Festa da Barbie no Parque, um dia de comemoração com diversas atividades, workshops e brincadeiras gratuitas para toda família - incluindo os pets.

A grande comemoração será neste sábado, 27, no parque Villa-Lobos, em São Paulo. A entrada é franca.

O evento contará com oficinas de jardinagem e de massinha para as crianças, espaço de leitura, tenda de brincadeiras com os lançamentos da marca, circuito de esportes com bikes Barbie+Caloi e uma área exclusiva para fotos com painel especial, looks e itens exclusivos, todos inspirados em seis profissões da Barbie, como astronauta, bombeira, pilota, jornalista, atleta e candidata.

Os amigos pets também ganharão um espaço na Festa da Barbie no Parque. Em parceria com a ONG Cão sem Dono e as marcas Pupee e Petlove, a boneca promove uma ação de adoção de cachorros. Além disso, todos os visitantes peludos da área poderão se divertir no circuito exclusivo de agility, que terá túnel, escala e outros itens.

As atividades ocorrerão das 9h às 16h.

Festa celebra aniversário de 60 anos da boneca mais famosa do mundo. Foto: Divulgação/Barbie

Origem da boneca

Barbie foi criada em 1959 pela americana Ruth Handler, co-fundadora da Mattel, que percebeu que sua filha Bárbara, ou Barbie, como era apelidada, gostava de brincar com bonecas de papel que trocavam de roupa. Até então, todas as bonecas tinham aparência de bebês e a de papel era uma das únicas que tinha a feição mais próxima da de uma adolescente.

Quando lançada, a boneca foi definida como a “modelo teenager vestida na última moda”. Hoje, a Barbie é reconhecida como uma das marcas mais fortes de todos os tempos e um ícone fashion mundial.

Como toda diva, a partir dos anos 90, estilistas famosos como Christian Dior, Chanel, Versace, Givenchy, Carolina Herrera, Donna Karan, Giorgio Armani e Alexandre Herchcovitch a vestiram em várias ocasiões.

Clássicos do cinema, teatro e TV também ganharam bonecas Barbie caracterizadas com seus personagens mais famosos, entre eles: Romeu e Julieta, O Mágico de Oz e Star Trek, além de musas como: Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Vivien Leigh e Grace Kelly.

O estilo de vida da boneca, que já virou personalidade, sempre fez com que ela fosse popular entre crianças e adultos.

Em 60 anos, ela já teve mais de duzentas profissões, todas retratando aspectos da cultura e da sociedade de suas épocas. Alguns exemplos emblemáticos são: Barbie astronauta (1965); Barbie médica cirurgiã (1973); Barbie presidente dos Estados Unidos (1992).

Barbie foi criada em 1959 pela americana Ruth Handler, co-fundadora da Mattel. Foto: Divulgação/Barbie

Serviço:

Festa da Barbie no Parque - #Barbie60

Quando: Sábado, 27 de julho, das 9h às 16h

Onde: Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Esplanada

Valor: Gratuito