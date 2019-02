Barbeiro corta o cabelo e a barba de morador de rua para ajudá-lo em entrevista de emprego

Morador de rua passou por transformação. Foto: Instagram/@alebrehmer

O barbeiro Alexandre Brehmer, de Araucária, no Paraná, deu uma aula de gentileza ao contar uma história em seu perfil do Instagram. Na terça-feira, 5, ele recebeu a visita de um morador de rua, que lhe pediu uma lâmina de barbear pois tinha uma entrevista de emprego. Comovido, ele decidiu ajudá-lo: cortou o cabelo, fez a barba e aparou as sobrancelhas. "Arrumei um dinheiro para passagem de ida e volta e para comer algo após a entrevista", acrescentou na postagem.

As fotos com o antes e depois do homem viralizaram no Instagram e, até o fechamento desta reportagem, já acumulavam 60 mil curtidas. "Não custa nada ajudar as pessoas, então essa ação foi a primeira de muitas neste ano", completou.

Veja a transformação: