Bar usa 'muro' e green cards falsos para 'comemorar' o Cinco de Maio

Consumidores que chegassem ao topo do 'muro' ganhavam a segunda bebida de graça Foto: Facebook/ Laycee Barragato Gibson

É comum que no dia 5 de maio, feriado nacional importante no México, haja festas temáticas nos Estados Unidos. As pessoas costumam usar sombreiros, tomar tequila e usar bigodes falsos. Este ano, um bar escocês em Dana Point, na Califórnia, teve uma ideia diferente para 'comemorar'.

O Hennessey's Tavern alugou um muro de escalada inflável, para representar o muro que Trump pretende construir, e os consumidores que conseguissem chegar ao topo ganhavam um green card falso - que equivalia a uma bebida grátis no bar, depois de comprar a primeira.

Depois do evento, o estabelecimento passou a ser mal avaliado nas redes sociais. Muitos usuários julgaram a 'comemoração' como racista e imprópria.

No Facebook, o dono do Hennessey's Tavern postou uma justificativa. "Eu gostaria de agradecer a todos pelos comentários sobre a parede de escalada. Nossa intenção era criar diálogo e mostrar quão ridículo é gastar dezenas de milhares de dólares para construir uma parede e querer que o México pague um parte ou toda a conta e pedir que seus cidadãos o construam".

O dono também recomendou que aqueles que escreveram para a página do bar passem o mesmo ou mais tempo escrevendo para congressistas e para o presidente para expressar suas preocupações. "Obrigado pelos comentários e vamos impedir que esse muro seja construído", finalizou.