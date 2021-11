Bar no Texas proíbe 'All I Want for Christmas Is You', de Mariah Carey, antes de dezembro

A cantora Mariah Carey Foto: Instagram/@mariahcarey

E 'então é Natal'? Não para um bar no Texas, nos Estados Unidos, que proibiu que os funcionários toquem a canção All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, antes de 1º de dezembro

De acordo com informações da imprensa local, o estabelecimento também só irá permitir a música no ambiente uma vez por noite no último mês do ano.

Um tweet mostrou que o bilhete estava pendurado no bar e até chamou a atenção da própria artista, que compartilhou a publicação.

"All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, será 'ignorada' se tocada antes de 1º de dezembro. Depois de 1º de dezembro, a música só é permitida uma vez por noite", diz o comunicado.

Algumas pessoas costumam tocar canções natalinas nos Estados Unidos na manhã seguinte ao Halloween, decorando a árvore.

Estabelecimento no Texas, nos EUA, proíbe música de Mariah Carey, 'All I Want for Christmas Is You', antes de dezembro Foto: Twitter/@Kyle Smith

De acordo com o Spotify, a maioria dos ouvintes começa a tocar All I Want for Christmas Is You no final de novembro. A canção de Mariah Carey é o hit de Natal número um, de acordo com a Billboard's Hot 100 .

1 - Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You

2 - Brenda Lee, Rockin 'Around the Christmas Tree

3 - Bobby Helms, Jingle Bell Rock

4 - Burl Ives, A Holly Jolly Christmas

5 - Andy Williams, It's the Most Wonderful Time of the Year

Assista ao vídeo: