Bar com tema de Super Mario faz sucesso nos Estados Unidos

Bar com tema de Super Mario faz sucesso na capital dos Estados Unidos e tem fila de espera de até duas horas. Foto: REUTERS/Toru Hanai

Dois bares se juntaram para festejar o início da primavera deste ano em Washington D.C.. Enquanto um está homenageando as cerejeiras que florescem nessa época do ano na cidade, o outro fez decoração da amada franquia Super Mario. E a união está fazendo um sucesso estrondoso.

O Southern Efficiency e o Mockingbird Hill se transformaram no Chery Blossom PUB (Pop-Up Bar) e até o dia 15 de abril estão com temática festejando o Japão.

Todo tematizado de Reino do Cogumelo e com o cardápio fazendo alusão a elementos dos jogos (como o King Koopa Cup, drinque feito com uísque japonês, chá verde e xarope de gengibre), o bar tem atraído tantas pessoas que as filas de espera ultrapassam duas horas de duração.

O Instagram dos bares tem diversas fotos de como está a decoração deles. Vale a pena dar uma olhada.

Be sure to look up when you visit the #SuperMario half of #CherryBlossomPUB tonight. You might want to have your Boomerang app ready! Uma publicação compartilhada por Drink Company (@drinkcompany) em Mar 2, 2017 às 1:47 PST

This is what dedication looks like, friends. Peak blossom dates don't exist inside #CherryBlossomPUB, because we're always in bloom. Extra points if your outfit is on theme! Uma publicação compartilhada por Drink Company (@drinkcompany) em Mar 9, 2017 às 12:02 PST