Balões gigantes compõem desfile do Dia de Ação de Graças em Nova York

Além dos balões o desfile conta com palhaços e bandas. Tradição foi iniciada na década de 1920 Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP

O Dia de Ação de Graças na cidade de Nova York começou com algo pelo qual muitos nova-iorquinos e visitantes ficarão gratos: os balões gigantes do desfile anual da Macy's foram liberados para voar, após temores de que ventos fortes pudessem forçá-los a permanecer no chão.

"Boas notícias, Nova York: os ventos estão se segurando e os balões da #MacysThanksgivingDayParade vão voar!", disse o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, em um tuíte na manhã desta quinta-feira, 28.

As preocupações aumentaram no início da semana devido à previsão de ventos fortes no Dia de Ação de Graças. Regulamentações adotadas após um balão derrubar um poste de luz em 1997, ferindo quatro espectadores, determinam que os personagens infláveis devem ser mantidos no chão em caso de ventos contínuos de 37 km/h ou rajadas de 54 km/h.

Os balões temáticos são o grande atrativo do desfile Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Os balões gigantes, incluindo um Snoopy de 15 metros de altura enfeitado com roupas de astronauta para comemorar o 50º aniversário do pouso na Lua, e vários carros alegóricos, desfilarão na 6ª Avenida de Manhattan durante a celebração.

Um dos balões era o personagem Snoopy, fantasiado de astronauta para homenagear a chegada do homem à Lua Foto: Brendan Mcdemid / Reuters

O desfile, uma tradição que começou na década de 1920 com bandas, palhaços e apresentações artísticas, atrai grandes multidões à cidade de Nova York, assim como milhões de telespectadores em todo o país.