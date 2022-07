Bailarino pede namorada em casamento no palco da Arena de Verona

Bailarino pede namorada em casamento na Arena de Verona. Foto: ANSA/ MARCO IMPALLOMENI

O bailarino Timofej Andrijashenko surpreendeu a namorada, a também bailarina Nicoletta Manni, ao fim da apresentação do espetáculo Bolle and Friends, na Arena de Verona, na Itália, com um pedido de casamento nesta quinta-feira, 21.

Durante os aplausos ao fim da apresentação, em que o casal dança um dueto como Romeu e Julieta, Andrijashenko se ajoelhou em frente a Mani e fez o pedido - e para delírio do público, a artista aceitou.

"No início, eu não tinha entendido. Ele fez uma coisa de maneira grande e, na plateia, também estavam os meus e os pais dele", disse Mani à Ansa.

Já Andrijashenko afirmou que a ideia de fazer o pedido ao fim do espetáculo veio do amigo responsável pelo evento, Roberto Bolle.

"Eu tinha comprado o anel e Roberto me deu essa ideia, que seria uma ocasião única", contou o noivo, que relatou que a surpresa foi preparada durante dois meses para ocorrer na cidade histórica de Romeu e Julieta.

"Eu não sabia de nada. Ontem, para mim, era um dia especial porque nós dois íamos dançar o dueto de Romeu e Julieta em Verona, na Arena. Já era algo muito único. Depois, eu descobri que era a única que não sabia que o pedido iria acontecer", disse rindo.

O bailarino relatou que comprou a joia em maio e que, para fazer o pedido, contou com a ajuda de Bolle, para quem entregou o anel, que depois o passou para um dos irmãos de Mani, que é técnico de som, e que ele deixou a peça na base de uma das luzes do palco.

O casal está junto há sete anos e pretende se casar em breve.