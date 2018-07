Bailarinas do Bolshoi acompanham jogo da Rússia de forma inusitada

Bailarinas assistem ao jogo da Rússia. Foto: Instagram / @gaglianonebruna

Bruna Gaglianone, integrante brasileira do Balé Bolshoi, considerado um dos mais tradicionais grupos de dança clássica do planeta, mostrou a seriedade com a qual os russos estão acompanhando sua seleção na Copa do Mundo.

Em um vídeo postado em seu Instagram, seis bailarinas aparecem assistindo ao jogo em que a seleção da Rússia eliminou a Espanha nos pênaltis, disputado no domingo, 1º.

Preparando-se para o espetáculo Raymonda, elas tiveram que se virar assistindo a partida em uma pequena tela de celular.

O perfil oficial do teatro Bolshoi também repostou o momento: "Parabéns ao time russo e à toda sua torcida!"

Confira abaixo:

Bailarinas do Balé Bolshoi assistem à classificação da seleção da Rússia na Copa do Mundo. Foto: Instagram / @gaglianonebruna

