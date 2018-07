Bagre faminto causa problemas em cidade no interior da Alemanha

Um bagre que comeu todos os peixes de um lago na Alemanha e partiu para filhotes de pato preocupa as autoridades locais Foto: Pixabay/12019

A cidade de Offenbach, nas imediações de Frankfurt, na Alemanha, está com um problema sério: um bagre gigante que vive no lago da cidade tem um apetite voraz e começou a comer filhotes de pato após acabar com todos os outros peixes que viviam no local.

Segundo a agência de notícias DPA, o peixe de 1,5 metro de comprimento está causando um desequilíbrio ecológico que fez o conselho da cidade contratar um pescador para capturar o peixe.

Como o lago não tem ligação com rios ou outros corpos d’água, a cidade acredita que a captura do peixe será tranquila. Após pegá-lo, o plano é levar o bagre faminto até um viveiro onde ele terá comida disponível a qualquer hora.