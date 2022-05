Backstreet Boys anunciam mais três shows no Brasil em janeiro de 2023; confira

Backstreet Boys vão se apresentar no Brasil em 2023 Foto: Mario Anzuoni/ Reuters

Os Backstreet Boys anunciaram, nesta segunda-feira, 23, que vão realizar mais três shows no Brasil. Em outubro do ano passado, a boyband já havia revelado que faria uma apresentação da DNA World Tour no dia 27 de janeiro de 2023 no Allianz Parque.

Agora, os fãs podem comemorar porque a banda vai se apresentar em Curitiba, no dia 25 de janeiro, na Pedreira Paulo Leminski e faz um segundo evento na capital paulista, no dia 28 do mesmo mês, também no Allianz Parque.

Por fim, o grupo encerra a passagem em Belo Horizonte, no dia 29 de janeiro, na Esplanada do Mineirão. Os ingressos têm preços que variam de R$ 145 a R$ 830 e ficam disponíveis no site da Eventim.

Há também uma pré-venda exclusiva para clientes do cartão Elo nos dias 25 e 26 de maio, a partir das 10h pela internet. Para o público geral, a venda começa no mesmo horário de 27 de maio.

Já os membros do Backstreet Army Fan Club terão pré-venda exclusiva online em todas as cidades, nos dias 24, 25 e 26 de maio, a partir das 10h.