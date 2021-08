Avó rebate neta que diz que não irá se vacinar contra a covid-19 e viraliza

Senhora rebateu fake news dita pela neta no TikTok Foto: @oficialana2k/ TikTok

Uma senhora chamou atenção nas redes socias esta semana após rebater uma fake news da sua neta. Com o intuito de ver a reação da avó, Ana Carolina Bonfim disse que, ao invés de se vacinar contra a covid-19, ela e a mãe iriam tomar ivermectina.

O remédio não tem eficácia comprovada conta o coronavírus e, por isso, a mulher ficou indignada com a declaração de Ana Carolina. Sem imaginar que se tratava de uma pegadinha, a reação da avó viralizou no TikTok. O vídeo já acumula mais de 700 mil visualizações.

"Vai tomar essa [vacina] pelo amor de Deus. Isso aqui [ivermectina] é para lúpus. [Não é] De hoje que existe esse remédio, mas é para lúpus, não é para isso [covid] não", iniciou.

A idosa se confundiu sobre a ivermectina combater lúpus, doença autoimune cuja droga utilizada é a hidroxicloroquina, outro remédio sem comprovação científica de eficácia contra a covid-19.

"Agora, eu estou com vocês, duas venenosas, do meu lado. Todo mundo vacinado, só vocês duas que não. Então vocês querem me levar primeiro... Essa vacina é coisa que [os cientistas] estudaram agora, se viraram, e você vê que melhorou a carnificina, está morrendo menos gente", continuou a avó.

"Para com essa ignorância! Você está estudando pra quê? Pra ser orelhuda? Está estudando para ser advogada e não sabe de nada", finalizou.

Nos comentários do post, diversos usuários parabenizaram a avó de Ana Carolina. "Vovó bem informada melhor que muitos jovens", disse uma internauta. "Esse vídeo mostra que idade não é desculpa para ignorância, ela é muito fofa", escreveu outra.