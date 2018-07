Avó manda mensagem errada e recebe estranho para jantar de Ação de Graças Foto: Tony Cenicola/The New York Times

No Dia de Ação de Graças de 2016, Wendi Dench mandou uma mensagem para um de seus netos o convidando para o tradicional jantar da data comemorativa. O que ela não sabia é que ele havia trocado de número alguns meses antes sem avisá-la. Quem recebeu o SMS foi o estudante Jamal Hinton, que no fim das contas fez amizade com a senhora e foi convidado para o jantar também.

Os prints da conversa viralizaram naquele ano e os internautas acharam que seria algo que terminaria ali. Estavam todos enganados. Jamal postou uma foto no Twitter na última sexta-feira, 24, mostrando que novamente foi comemorar a data na casa de Wendi, e dessa vez levou a namorada.

“Nós rimos do que aconteceu no ano passado e nos lembramos de como tudo foi muito rápido. Eu tive até que trocar o número do meu celular. Rimos e tivemos uma boa tarde”, disse Jamal ao jornal The Arizona Republic. Os dois conversam quase toda semana e Wendi trata Jamal como se fosse da família. “Ele é como se fosse da minha família estendida, e mais do que isso, é um amigo”, disse Wendi ao jornal.

Veja abaixo o desenrolar da história.