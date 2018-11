Avistamento de Ovnis gera investigação na Irlanda

O ano era 1977 e inúmeras pessoas na região da cidade de Colares, no interior do Pará, afirmaram ter visto objetos luminosos no céu, que inclusive teriam deixado algumas pessoas com queimaduras e outros problemas de saúde. O fato foi nomeado de 'Chupa-chupa' por parte dos moradores do local, por acreditarem que tal objeto voador 'chuparia' o sangue do ser humano



Foto: Reprodução / Google Maps