Avião faz pouso de emergência para retirar passageiro com gases

Voo da Transavia saiu de Dubai para Amsterdã, mas pousou em Viena, na Áustria Foto: Pixabay/corgaasbeek

Um piloto decidiu fazer um pouso de emergência porque um passageiro estava com gases e se recusou a parar de soltá-los. O caso aconteceu durante um voo da Transavia, que ia de Dubai, nos Emirados Árabes, para Amsterdã,na Holanda.

Um passageiro reclamou aos comissários de bordo sobre o comportamento de seu companheiro de poltrona e a tripulação pediu para que o homem parasse com a flatulência. Como ele continuou soltando os gases, os comissários avisaram o piloto, que decidiu pousar em Viena, na Áustria, antes de seguir para o destino.

Oficiais do aeroporto entraram na aeronave com cães e retiraram o homem do local. Segundo o jornal Daily Mirror, um policial disse que, além dos gases, o homem havia começado uma briga com outros passageiros.

Ainda segundo o jornal, a Transavia confirmou o fato e disse que "os comissários são treinados para assegurar um voo seguro a todos os passageiros".