Avião faz parada de emergência após mulher ficar agressiva por não receber champanhe

Mulher ficou irritada após não receber champagne durante voo e causou pouso não planejado de avião. Foto: Pixabay

Um avião que decolou de Moscou, na Rússia, com destino à Zurique, na Suíça, teve de fazer uma parada de emergência no aeroporto de Estugarda, na Alemanha, após uma passageira agir agressivamente porque lhe foi negado champanhe durante o voo no último sábado, 9.

Leia também: Bebê nasce em avião e ganha passagens aéreas para o resto da vida

A polícia de Reutlingen, cidade vizinha a Estugarda, disse à AFP que os comissários de bordo não conseguiram acalmar a mulher de 44 anos, que ficou irritada com a recusa deles de servir-lhe mais champanhe.

A mulher, que não teve o nome divulgado, foi expulsa do voo e teve de pagar uma multa de 5 mil euros (R$ 19.500). A polícia justificou que o valor foi pedido por conta de todo o gasto da parada inesperada.

* Com informações da AFP