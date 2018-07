Autores da marchinha do 'Japonês da Federal' fazem música sobre Temer

Foto: Reprodução / YouTube

"Ai meu Deus! Me dei mal! Bateu na minha porta o japonês da Federal!". Como não se lembrar da marchinha que tomou conta das ruas, do Whatsapp e do Facebook no carnaval de 2016?

Pois os Marcheiros, autores do hit, acabam de lançar outra música repleta de trocadilhos com teor político: trata-se de Presidento Transilvânia, alusão a Michel Temer. Na letra, criticam a forma com a qual Temer chegou ao poder, a escolha de seus aliados e também a reforma trabalhista.

"Vai buscar alho! Vai buscar alho! Deus que me livre, 12 horas de trabalho! O conde virou presidento num atalho!", diz o refrão.

Há até trechos citando a ex-presidente Dilma Rousseff: "E fez de vítima a donzela inocente / Uma senhora solitária tão carente / Abocanhou seu pescocinho / Quase a ponto de morrer / Deixando pobrezinha sem poder".

Confira a música completa abaixo: