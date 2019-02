Autor de ‘Piscininha, Amor’ reencontra Faustão 12 anos depois

Whadi Gama, autor de 'Piscininha, Amor'. Foto: Reprodução/ TV Globo

Whadi Gama demonstrou talento artístico desde cedo. Filho de músicos, arriscava tocar teclado dos adultos sempre que tinha oportunidade. No início dos anos 2000, ele fez algumas apresentações no programa Domingão do Faustão tocando Asa Branca, Brasileirinho e Tico-Tico no Fubá.

O talento do garoto impressionou na época, mas ele desapareceu da mídia. Agora, em 2019, Whadi Gama é autor do hit Piscininha, Amor, inspirado por um vídeo feito pelo jogador Egídio, do Cruzeiro, com a esposa na praia.

“Quero agradecer a Deus esse momento, minha família, meus amigos e a você, Faustão, que faz parte deste sucesso. É muita emoção estar de volta ao palco onde tudo começou, muito obrigado”, disse Whadi durante o programa deste domingo, 17.

No perfil oficial no Instagram, Whadi Gama publicou o momento em que encontrou Faustão pela primeira vez. “Um pouco da minha história. Tinha três anos de idade. Meus pais cantavam em uma banda, que contava com um tecladista. Cada vez que ele saía, eu me atrevia a ir lá tocar, mas no começo, com a desconfiança de todos, afinal, o que uma criança daquela estaria fazendo ali?”, escreveu na legenda do vídeo.

Confira a origem do retorno de Whadi Gama aos holofotes após Egídio e uma série de jogadores republicarem o vídeo de Piscininha, Amor.

Assista ao vídeo:

Whadi Gama lançou o clipe oficial da música no último dia 14.