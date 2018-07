Australiano paga compras de idosa com problemas no cartão e emociona a internet

Um fato ocorrido na Austrália vem restaurando a fé na humanindade após ter viralizado na internet. Ao ver que o cartão de crédito de uma idosa vinha sendo insistentemente recusado, um homem que estava atrás dela no mercado se propôs a pagar suas compras.

Em entrevista ao programa australiano Today, o rapaz, chamado Rayn O'Donnell, comentou que estava na fila quando percebeu que a mulher vinha tendo problemas na hora de pagar, e resolveu dar-lhe os 44 dólares australianos necessários para fechar a conta. De acordo com ele, uma das motivações para o ato de generosidade foi a semelhança que viu entre a mulher e sua avô.

"Esse cara no Coles [mercado] apenas chegou à caixa com seus dois filhos e pagou pelas compras desta senhora quando seu cartão continuava sendo recusado", publicou um usuário no Twitter, com uma foto dos dois.

This guy at Wyoming Coles who just went through the register with his two kids paid for this ladies groceries when her card kept declining pic.twitter.com/pTLq0ij6NK