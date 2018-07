Atriz deixa rastro com a própria urina para atrair seu gato desaparecido

Para tentar encontrar seu gato Bob, a atriz britânica Samantha Giles fez um rastro com a própria urina na rua de sua casa em Liverpool, na Inglaterra. O bichinho, de quatro anos, estava desaparecido desde o dia 27 de abril e não se tinha notícias dele mesmo após anúncios espalhados nas redondezas.

Samantha afirmou ao jornal inglês Metro que leu no Facebook que os gatos podem sentir o cheio da urina de seu dono. Foi então que ela decidiu usar a estratégia para tentar atrair seu gato de volta para casa. Deu certo. Seguindo o cheio da urina de Samantha, Bob voltou para casa nove dias depois de ter fugido.

This is our lost Bob poster plse share xx pic.twitter.com/uTiTAmzT4Z