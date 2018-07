Ator negro é espancado após seguranças de terminal de ônibus negarem ajuda

Ator foi espancado por criminosos Foto: Facebook / @reiscintra

Um ator negro foi espancado após seguranças de um terminal de ônibus da capital paulista julgarem que ele era um criminoso e se recusarem a ajudá-lo. Diogo Cintra fugia de um grupo de bandidos que tentavam assaltá-lo e alega que os funcionários não o ajudaram por racismo.

O caso ocorreu na madrugada da última quarta-feira, 15. O ator saiu de uma balada na região central da cidade de São Paulo por volta das cinco horas da manhã e seguia para casa quando foi abordado por dois homens que pediram seus celular e dinheiro.

Ele reagiu e tentou se abrigar no Terminal de Ônibus Parque Dom Pedro II, onde pediu a ajuda de uma segurança. Ela sugeriu que ele pedisse ajuda a seguranças homens, também do terminal.

Nesse momento, porém, os mesmos criminosos que haviam tentado roubá-lo chegaram ao local com um grupo maior de pessoas. Eles o acusaram de ser ladrão e ter roubado o celular de um deles. Ele afirma que tentou convencer os funcionários de que era o dono do aparelho, mas foi forçado a ficar em silêncio.

“Assumindo logo de cara que eu era o culpado, ele me entregou pros caras, que me arrastaram para fora da estação, e lá do lado de fora eu fui ESPANCADO por eles. O segurança chegou a perguntar o que eles iam fazer comigo, e disseram que iam me levar pro ‘rio’”, relatou Diogo em um post no Facebook.

Diogo argumenta que os seguranças acreditaram que ele era um criminoso apenas porque é negro. “O racismo mata todos os dias! Eu fui vítima não só de racismo, mas do absurdo e da violência que pessoas que tentam fazer ‘justiça com as próprias mãos’ são capazes”, escreveu.

O E+ entrou em contato com a São Paulo Transporte (SPTrans), responsável pelo terminal de ônibus onde aconteceu o caso, que informou que determinou o "imediato afastamento dos funcionários que trabalhavam no Terminal Parque Dom Pedro II na madrugada em que ocorreram as agressões denunciadas pelo ator Diogo Cintra. Os funcionários permanecerão afastados até que sejam concluídas todas as apurações e o fato seja elucidado".

E continua: "Tão logo tomou conhecimento da ocorrência, a SPTrans solicitou esclarecimentos à SPUrbanuss, responsável pela administração do Terminal. A SPTrans está colaborando com as autoridades policiais para esclarecer o caso o mais depressa possível. O processo de apuração ocorreu mesmo durante o final de semana prolongado. A SPTrans reitera repudiar com veemência quaisquer atos de agressões e racismo."

O ator ainda contou que foi atacado por cães que pertenciam ao grupo. Somente quando uma menina que os acompanhava pediu para pararem é que ele pôde escapar. Voltou para o terminal de ônibus e foi para a casa de um amigo que o levou para o hospital. Ele foi atendido e passa bem.

O ator terminou o seu texto com a pergunta: “Quantos Diogos ainda vão ter que passar por isso?”.

Confira o post publicado pelo ator: