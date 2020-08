Ator de 'The Office' compartilha mensagens racistas que recebeu

Leslie David Baker compartilhou mensagens racistas que recebeu Foto: Reprodução Instagram/ @thelesliedavidbaker

O ator americano Leslie David Baker, conhecido por interpretar o personagem Stanley, da série The Office, compartilhou nesta última terça-feira, 11, ofensas racistas que tem recebido nas suas redes sociais.

"Para aqueles que não acreditam que o racismo está vivo no mundo, aí está uma prova", publicou Leslie com alguns com prints.

Em uma das mensagens, um usuário faz comparações ofensivas aos afro-americanos, enviou fotos de escravos sofrendo punições, amarrados a troncos de madeira e ainda afirmou que não daria dinheiro para a campanha Black Lives Matter.

“Esses discursos são evidências de que ainda há muito trabalho a ser feito aqui na América com relação ao racismo. O preconceito e o ódio não poderão erradicar a arte ou os negros”, declarou o ator.

Estreada em 2005, The Office é uma sitcom com nove temporadas e, no Brasil, está disponível na Amazon Prime Video e na Globo Play. A história retrata o cotidiano de um escritório de suprimentos de papel, em Scranton, na Pensilvânia.

Além do representante de vendas mal-humorado Stanley Hudson, um dos destaques da comédia, que é sempre lembrado por suas palavras cruzadas, a série cativou uma legião de fãs pela maneira satírica que os personagens lidam com o ambiente corporativo.

O elenco composto por atores como Steve Carell, Jenna Fischer e John Krasinski fez com que The Office se tornasse a série mais assistida da Netflix nos Estados Unidos, em outubro de 2019, superando Friends.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais