Ator com Síndrome de Down inspira e estrela filme de Hollywood

A atriz Dakota Johnson, o ator Zack Gottsagen e o ator Shia LaBeouf chegam para exibição especial do filme The Peanut Butter Falcon, em Hollywood Foto: Chris Delmas/ AFP

O novo filme The Peanut Butter Falcon, aclamado pela crítica, fez um caminho diferente para Hollywood e transformou em estrela o ator Zack Gottsagen, que possui Síndrome de Down.

No papel principal, Gottsagen interpreta um jovem que escapa de uma instituição para correr atrás do sonho de se tornar um lutador profissional. Em suas viagens, ele faz amizade com um trapaceiro vivido pelo astro de Transformer Shia LaBeouf. A atriz Dakota Johnson co-estrela o filme no papel de uma enfermeira enviada para encontrar o personagem de Gottsagen.

O filme é um dos poucos de Hollywood a apresentar um ator com Síndrome de Down em um papel principal.

Na estreia do longa no tapete vermelho, os co-diretores e roteiristas Tyler Nilson e Michael Schwartz disseram que conheceram Gottsagen quando estavam fazendo trabalho voluntário em um acampamento para pessoas com deficiência, e que Gottsagen havia dito que queria se tornar uma estrela de cinema.

O filme encantou a crítica, atingindo um rating 100 por cento positivo no site Rotten Tomatoes, que reúne resenhas. A data de lançamento do longa nos Estados Unidos está marcada para o dia 9 de agosto.