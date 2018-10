Ator britânico comanda sarau de poesia em São Paulo sobre 1ª Guerra Mundial

Sarau de poesia sobre Primeira Guerra Mundial acontece na Cultura Inglesa, em São Paulo. Foto: Pixabay

O sarau de leitura Reading With The Ears está na 17ª edição e, neste ano, mergulha na história da Primeira Guerra Mundial, que chegou ao fim há um século. Promovido pela Cultura Inglesa de São Paulo, o evento contará com a participação do ator britânico Will Howard.

Com experiência em teatro, televisão e rádio, ele visitará o Brasil pela primeira vez e comandará a leitura de poesias britânicas que refletem o tema 1914-1918: Poets protest against the greatest of slaughters. Além disso, haverá apresentação musical de um sexteto de vozes e piano cantando músicas temáticas da guerra, com a direção do maestro André Rodrigo.

A primeira edição do sarau Reading With The Ears foi em 2001 e teve a participação do ator Sérgio Viotti, que fez a leitura de poemas de William Shakespeare. Outros artistas brasileiros como Francisco Cuoco, Tarcísio Meira Filho, Marco Ricca, Arnaldo Antunes e Dori Caymmi já participaram do evento.

Programação:

Reading With The Ears - 1914-1918: Poets protest against that greatest of slaughters

Apresentação de poemas e show de sexteto de vozes e piano

Data: 24 de outubro (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Sala Cultura Inglesa do Centro Brasileiro Britânico (Rua Ferreira de Araújo, 741 - Pinheiros, São Paulo)

Classificação etária: Livre

Entrada: Franca - mediante disponibilidade de lugares (160 pessoas)

Informações e reservas: (11) 3039-0575