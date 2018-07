Ato em favor de Donald Trump na Av. Paulista vira piada nas redes sociais

Foto: Reprodução/ Facebook

O movimento pró-Donald Trump chegou ao Brasil! Mas não com tanta força... A página Juntos pelo Brasil criou um evento no Facebook chamado 'Ato de apoio a Donald Trump', que tem pouco mais de 400 confirmados e mil interessados.

Maior que o número de confirmados e interessados é o número de pessoas que não acreditam que esse ato possa ser sério. Como a página Baderna Notícias, que comentou o evento: 'Como é mesmo aquele máxima: Se por tenda vira circo, se cercar vira hospício <<BRASIL 2016>>'

Nos comentários, os internautas não pouparam críticas à ideia.

No Twitter, a repercussão do evento foi a mesma: com piadas.

Os reaças paulistanos e seu timing perfeito para fazer um ato em apoio ao Donald Trump. hahahaha — Leila Couceiro (@leilatwtr) 13 de outubro de 2016