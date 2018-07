Atletas olímpicos reclamam da ausência de 'Pokémon Go' no Brasil

Foto: Reprodução/YouTube

Pokémon Go já foi lançado em 30 países, incluindo os Estados Unidos, França, Austrália e Japão, porém ainda não está disponível no Brasil e algumas pessoas consideram isso um grande problema, inclusive os atletas olímpicos, já que as Olimpíadas começam na sexta-feira, 5, no Rio de Janeiro.

Vários atletas que já chegaram ao Rio mostraram sua decepção nas redes sociais por não poder jogar o game de celular que é febre no mundo inteiro enquanto disputam nos Jogos Olímpicos.

"Querem saber a pior coisa sobre a Vila Olímpica? Sem @PokemonGoApp. Fora isso, é incrível", tuitou a mergulhadora americana Abby Johnston na semana passada.

Os canoístas Matthieu Peche, da França, e Joe Clarke, da Inglaterra, postaram capturas de tela do jogo, que mostram que o mapa do Pokémon Go fica completamente vazio quando aberto no Brasil.

Até mesmo o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já falou do aplicativo. Três semanas atrás, Paes disse no Facebook que "O mundo inteiro está vindo. Venham também", numa postagem direcionada para a Nintendo.

Mesmo com toda a expectativa, não há nenhuma data confirmada para a estreia do jogo no Brasil, e não se sabe se será lançado ainda durante os Jogos Olímpicos.