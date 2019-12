Ativistas protestam em mercado contra o assassinato de perus em época natalina

Imagem ilustrativa. Foto: Pixabay

Ativistas dos direitos animais fizeram uma intervenção em um supermercado de Brighton, na Inglaterra, para protestar pela morte de perus em época de Natal. As informações são do jornal britânico Independent.

O evento foi realizado pelo grupo de proteção animal Direct Action Everywhere (Ação Direta em Todo Lugar, em tradução livre) e ocorreu na última quarta-feira, 11. Os manifestantes ficaram em frente a frigoríficos com carne, expondo imagens sombrias das aves assassinadas e torturadas em matadouros.

Em silêncio e vestindo preto, eles carregavam também cartazes com frases como "10 milhões de perus são mortos no Natal no Reino Unido". "Natal pode ser um momento de alegria para os humanos, mas, para outras espécies, é uma data de terror", afirmaram pelo Facebook.

A ONG trabalha no resgate a na proteção de animais. Em suas redes sociais, eles publicam fotos das manifestações e vídeos mostrando a tortura de animais no processo industrial da carne, como cortar a pata e o bico de pintinhos e deixar as aves adultas confinadas em espaços sujos e escuros.

Eles mostram ainda vídeos em que funcionários chutam e jogam os animais no chão com força. Veja abaixo: