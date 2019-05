Ativistas LGBT+ criticam George Clooney por alerta a vizinhos de Brunei

O ator e diretor George Clooney Foto: Lucy Nicholson/ Reuters

Ativistas LGBT+ criticaram o ator George Clooney, nesta terça-feira, 14, após ele classificar um boicote a hotéis luxuosos de Brunei como “um tiro de advertência” para Indonésia e Malásia, caso os países considerem adotar uma legislação anti-homossexuais semelhante.

No fim de março, Clooney liderou pedidos de boicote a nove hotéis sob propriedade de Brunei devido a planos do país de punir relações sexuais homoafetivas ou adultério com pena de morte - inclusive por apedrejamento - ao adotar novas leis islâmicas. Em resposta a protestos globais, o sultão do Estado rico em petróleo descartou a imposição da pena de morte na semana passada.

Durante uma participação no programa Ellen, o ator de Doze Homens e Um Segredo falou sobre o boicote e a subsequente pressão econômica após o anúncio das novas leis e a reviravolta. “Ainda não está consertado... mas é um grande passo à frente após esse gigante recuar”, disse Clooney na sexta-feira à apresentadora Ellen DeGeneres, que também apoiou publicamente o boicote.

“Isso envia um tiro de advertência a países como Indonésia e Malásia -que também estão considerando essas leis- de que os empresários, os grandes bancos, esses caras vão dizer ‘nem entrem nesse empreendimento’”.

No entanto, os comentários de Clooney despertaram reações online, à medida que críticos e ativistas LGBT+ regionais apontaram grandes diferenças entre Brunei e seus vizinhos islâmicos.

“Eu convido George Clooney e Hollywood a ouvirem e trabalharem em campo com ativistas locais e defensores dos direitos humanos”, disse Numan Afifi, presidente da iniciativa defensora dos LGBT+ PELANGI Campaign, à Fundação Thomson Reuters.

“Ativistas locais têm arriscado suas vidas em trabalho de campo há anos”, disse Afifi. “A declaração dele, ainda que bem-intencionada, também pode ser contraproducente para nosso caso”.

Representantes de Clooney não responderam de imediato a pedidos por comentários via e-mail.

Atitudes socialmente conservadoras prevalecem na Ásia, onde Myanmar, Malásia e Cingapura baniram relações homoafetivas entre homens e a Indonésia -o maior país de maioria muçulmana do mundo- tem presenciado um aumento nos ataques a membros da comunidade LGBT+ recentemente.

Dede Oetomo, um dos ativistas LGBT+ de maior destaque na Indonésia e fundador do grupo GAYa NUSANTARA, também questionou os comentários de Clooney. “A Malásia e a Indonésia são países maiores e têm alguns processos democráticos que, apesar de imperfeitos, funcionam”, disse Oetomo. “Pressão interna é mais possível em ambos os países, embora seja frustrantemente lenta e demorada”.