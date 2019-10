Ataque de urso a homem em circo é registrado em vídeo na Rússia

Urso ataca treinador durante número de circo na Rússia. Foto: Galina Guryeva via AP

O ataque de um urso ao seu treinador durante uma apresentação de circo na cidade de Olonets, na Rússia, ocorrido na última quarta-feira, 23, tem chamado atenção nas redes sociais do mundo todo nesta sexta-feira, 25.

O truque se chamava "Pé-torto e o carrinho de mão de jardim", e o animal andava sobre duas patas empurrando um carrinho de mão ao som de uma música animada. As coisas, no entanto, não saíram como previsto, e o urso derrubou o treinador, atacando-o quando estava no chão.

Outro treinador que estava próximo tentou afastá-lo do homem caído com chutes. Uma testemunha afirmou ao site gazeta.ru que o urso ainda tentou se dirigir à área onde estava o público, sendo impedido por um choque elétrico.

"As pessoas começaram a pular. O Pânico começou. Todos agarraram seus filhos e começaram a correr", comentou Galina Guryeva, testemunha ocular do ataque do urso, de acordo com um vídeo obtido pela NBC News.

A agência Interfax reportou que autoridades abriram uma investigação criminal referente ao circo, para saber se providenciaram serviços não seguros.

Lyudmila Misnik, gerente do circo, contou à imprensa russa que o urso ficou assustado por conta dos flashes de câmeras de celulares, às quais os espectadores teriam sido avisados para desligar.

Lyudmila também afirmou que tanto o treinador, Ruslan Solodyuk, quando o urso marrom de 16 anos estavam bem e alegou que o resto da programação do circo não era um "perigo aos espectadores".

O treinador contou ao Daily Storm que ao urso, chamado Yashka, deve se aposentar das apresentações. Ele afirmou que a agressão do urso se deu por c onta de sua idade e dor nas articulações, que aparecem ocasionalmente.

Assista ao vídeo que mostra o ataque de urso em circo na Rússia abaixo.

ATENÇÃO! - as imagens podem ser consideradas fortes para alguns leitores

*Com informações da agência AP, Washington Post e New York Times.