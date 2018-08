Astronauta japonês se desculpa após mentir sobre altura no espaço

Norishige Kanai Foto: Kirill Kudryavtsev / Reuters

O astronauta japonês Norishige Kanai, que está em missão na Estação Espacial Internacional, pediu desculpas nesta quarta-feira, 10, por ter dito que havia crescido nove centímetros enquanto estava no espaço e expressado preocupação sobre se estaria seguro em sua volta à Terra.

A maior parte dos astronautas 'cresce' durante missões espaciais prolongadas porque suas espinhas se estendem na ausência de gravidade, mas os ganhos são normalmente limitados a no máximo alguns centímetros e desaparecem assim que estão de volta à Terra. Kanai, de 41 anos e que foi ao espaço no mês passado para uma missão de quase seis meses, publicou no Twitter na segunda-feira que tinha “um grande anúncio”.

“Minha altura foi medida aqui no espaço e de alguma maneira eu cresci nove centímetros! Em somente três semanas eu realmente espichei, algo que não fazia desde o ensino médio”, tuitou. “Isto me deixa um pouco preocupado de que posso não caber nos assentos da Soyuz para nosso retorno”.

Mas um pouco mais de um dia depois - e após diversas reportagens - ele pediu desculpas, dizendo ter se medido após seu capitão levantar dúvidas sobre o suposto crescimento e que havia crescido somente dois centímetros em relação à sua altura na Terra.