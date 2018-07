Assistir séries juntos faz bem para o relacionamento, diz estudo

Casais que assistem séries juntos têm relacionamentos melhores. Na foto, cena de How I Met Your Mother. Foto: Reprodução

É comum que muitos casais prefiram ficar em casa assistindo filmes e séries a sair. Pois bem, agora a ciência prova que isso faz bem para o romance. Segundo estudo divulgado no Journal of Social and Personal Relationships, casais que assistem juntos têm relacionamentos melhores.

O estudo foi feito com 200 jovens que namoram há mais de 16 meses, e descobriu que esse tipo de atividade é boa porque os parceiros passam mais tempo juntos e porque criam memórias em dupla. Mas isso não quer dizer que só faz bem para os casais que ficam muito tempo juntos e sozinhos - também é positivo para aqueles que têm amigos em comum.

Em entrevista a BBC, o pesquisador Sarah Gomillion, responsável pela pesquisa, disse que "quando as pessoas têm um buraco na rede social que compartilham com seus companheiros, podem ficar mais motivados a dividir mídia como uma maneira de compensar esse déficit".

"Assistir TV ou um filme com seu parceiro é realmente uma maneira fácil de melhorar a qualidade do relacionamento e qualquer um pode fazê-lo a qualquer momento", explica o pesquisador.