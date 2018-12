Assistente do Google sugere atos de gentileza para usuários

Exemplos de sugestões que o Google Assistente dá por meio do comando 'Ok Google, gentileza gera gentileza'. Foto: Google Assistente/Reprodução

O Google Assistente ganhou uma nova e nobre função nesta semana. Com o comando "Ok, Google gentileza gera gentileza", os usuários receberão dicas de ações em prol das outras pessoas.

Leia também: Google lança audiolivros no Brasil e catálogo tem mais de 2 mil opções

As sugestões são para praticar pequenos atos, como ceder o lugar no transporte público.

Outras dicas incluem evitar molhar os pedestres em dia de chuva quando se está dirigindo e ajudar alguma pessoa com dificuldade a atravessar a rua.

"Gentileza gera gentileza" é uma frase muito comum no cotidiano do brasileiro e a aplicação vem para dar um 'empurrãozinho' a fim de colocá-la em prática no dia a dia.

O Google Assistente funciona de forma nativa nos smartphones com os sistemas operacionais Android 5.0 Lollipop, 6.0 Marshmallow, 7.0 Nougat e 8.0 Oreo, e em iPhone, iPad e iPod Touch por meio do aplicativo para iOS Google Assistente.