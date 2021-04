Assista ao novo trailer de ‘Luca’, o próximo lançamento da Disney e Pixar

Cartaz de 'Luca', nova animação da Disney e Pixar Foto: Reprodução / Disney+

O verão no hemisfério norte está chegando e o próximo lançamento da Disney e Pixar é a animação Luca, ambientada em uma bela cidade litorânea da Riviera Italiana. O longa-metragem ganhou trailer e cartazes inéditos nesta quarta-feira, 28.

O filme conta as aventuras do jovem Luca e melhor amigo Jack, que escondem um segredo: são monstros marinhos que se disfarçam entre os humanos. O novo vídeo mostra que sua aparência de garotos normais muda quando tocam a água e sua verdadeira forma aparece. Em terra firme, vão aprender a cultura italiana com a ajuda de sua nova amiga Giulia.

Originalmente planejado para estrear nos cinemas, por causa da pandemia do novo coronavírus, a Disney decidiu no início do ano mudar de estratégia. Assim como o último lançamento dos estúdios, o vencedor do Oscar Soul, Luca será lançado exclusivamente no Disney+ em 18 de junho.

Luca é dirigido pelo indicado ao Oscar, Enrico Casarosa (“La Luna”), e produzido por Andrea Warren (“Lava”, “Carros 3”).

Assista ao trailer oficial: