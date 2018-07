As situações bizarras das eleições 2016

Não que isso tenha alguma coisa a ver com o caráter do sujeito, mas é, no mínimo, curioso. Com 24.969 votos (6,01% dos votos válidos), o produtor de filmes pornográficos Lobão (PP) foi o vereador mais votado em Maceió (AL). O cantor e compositor da banda Cheiro de Calcinha faz ações pela cidade, como a instalação do ‘Banheiro do Lobão’ no centro e a construção de uma ponte na ‘Favelinha’.

Foto: Reprodução/Facebook