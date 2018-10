Artistas comemoram Dia das Crianças com fotos antigas nas redes sociais

Sandy e Júnior e as atrizes Camila Pitanga e Leandra Leal. Foto: Instagram/@sandy; Instagram/@caipitanga;Instagram/@lleal

Nesta sexta-feira, 12 de outubro, é celebrado o Dia da Criança no Brasil. E a data está sendo lembrada por artistas de todo o país nas redes sociais, como o Instagram.

A cantora Sandy publicou uma foto ao lado do irmão no período em que eram uma dupla sertaneja. “Feliz dia, gente linda” Que o amor e a inocência que simbolizam o dia de hoje tomem conta dos nossos corações e permaneçam”, escreveu.

Luan Santana também usou o perfil oficial no Instagram para fazer uma homenagem às crianças. Ele publicou um vídeo de quando era pequeno e causou alvoroço entre os fãs. O cantor lembrou do Dia de Nossa Senhora, padroeira do Brasil. “Que Nossa Senhora abençoe nosso país e seu futuro”, disse.

Atrizes também utilizaram o Instagram para fazer homenagens e relembrar o período da infância. Leandra Leal publicou uma foto junto com a mãe, a atriz Ângela Leal. “É preciso lembrar da criança que existe (precisa existir) em cada um de nós. E cultivar. Descobrir e sorrir”, escreveu.

A atriz Camila Pitanga publicou uma foto dela na praia com familiares, na legenda ela usou um trecho de Fernando Pessoa. “Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo”, postou na legenda da foto.

E a apresentadora Xuxa, eterna ‘rainha dos baixinhos’, não poderia ficar de fora. “Eu tenho orgulho de dizer que eu trabalhei para o melhor público do mundo e recebi o melhor sentimento do mundo, o amor! Para vocês que são...foram meus baixinhos, meu desejo mais puro: que Deus abençoe vocês sempre”, publicou.