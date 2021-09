Artista dinamarquês deveria expor quadro com 70 mil euros, mas fica com o dinheiro

Os quadros em branco, com o título 'Pegue o dinheiro e saia', no museu Kunsten de Aalborg, no oeste da Dinamarca, deveriam conter o dinheiro que a instituição emprestou ao artista. Foto: EFE/EPA/Henning Bagger

O museu Kunsten de Aalborg, no oeste da Dinamarca, aceitou emprestar uma grande quantidade de dinheiro a Jens Haaning, um artista dinamarquês de 56 anos, para que reconstituísse uma antiga obra na qual representou um ano de salário na Dinamarca e Áustria, com coroas dinamarquesas e euros.

No entanto, "dois dias antes da inauguração da exposição, recebemos uma mensagem de Jens que nos dizia que não havia produzido a obra que acordamos", com as notas penduradas sobre a tela, explicou o diretor do museu, Lasse Andersson, à AFP.

O artista disse a ele que enviaria outros quadros com o título Pegue o dinheiro e saia. E assim o fez.

Quando abriram o pacote enviado por Jens, os funcionários do museu encontraram alguns quadros em branco e viram que o dinheiro não estava lá.

Após sua surpresa inicial, Andersson teve um ataque de risos e decidiu expor as duas obras na atual exposição sobre o trabalho moderno no Kunsten.

"Oferece uma visão humorística e nos convida a refletir sobre como o trabalho é valorizado atualmente", afirmou o diretor para justificar sua decisão.

O artista disse que seu gesto tem como objetivo mostrar "que também temos a responsabilidade de questionarmos as estruturas das quais fazemos parte".

Até o momento, Andersson preferiu aproveitar o valor artístico dos dois quadros sem o dinheiro, mas também gostaria de ver a obra idealizada inicialmente.

Quando a exposição acabar, em 16 de janeiro, suas intenções deixarão de ser unicamente estéticas e filosóficas.

"Tomaremos as medidas necessárias para que Jens Haaning respeite seu contrato e devolva o dinheiro", alertou o diretor.