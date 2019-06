Arraial solidário arrecada alimentos para entidades assistenciais

Para participar do arraial, é preciso levar um quilo de alimento não perecível. Foto: eduardops93/Pixabay

Em época de festa junina, além do arraial canino, haverá uma boa ação durante uma festividade no Grand Plaza Shopping, localizado em Santo André, região metropolitana de São Paulo.

O complexo de vendas realiza entre os dias 14 e 16 de junho e depois entre 20 e 24 o arraial solidário.

O objetivo é arrecadar alimentos para entidades assistenciais da região Grande do ABC.

É a segunda vez que o empreendimento promove o evento, que vai contar com apresentações de shows de música e dança. Para participar, é preciso levar um quilo de alimento não perecível.

Com decoração temática, a comemoração terá brincadeiras tradicionais, como o jogo da argola, pescaria e boca do palhaço. Realizado no estacionamento próximo à Rua Itambé, o vento contará com 14 barracas de comidas e bebidas típicas da época junina.

A festa estará aberta ao público de sexta a sábado das 14h às 22h, e no domingo das 14h às 20h. Na quinta-feira, 20, o horário de funcionamento será das 14h às 20h. O shopping está localizado na Avenida Industrial, 600, bairro Jardim, em Santo André.