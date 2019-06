Arraial na Praça da Sé terá ‘esquenta’ durante a semana em São Paulo. Foto: Pixabay

O arraial paulistano, que oficialmente será no dia 29 de junho, ganhará dois dias de ‘esquenta’ na capital. Os eventos, que ocorrerão no Triângulo de São Paulo, serão na quinta, 27, e sexta, 28. As atrações serão em dois horários: no almoço, a partir das 12h, e às 17h, em um grande happy hour.

Na quinta-feira, o grupo Ó do Forró se apresentará, seguido pela intervenção Bumba Meu Boi e da Trupé Cia de Artes. Já o happy hour terá a tradicional Quadrilha Asa Branca, seguido pelo show Viva Gonzagão, com Anastácia, Ayrton Montarroyos, Eliana Pittman e Maria Alcina.

Na sexta-feira, a banda experimental de pífanos e percussão Epifolias se apresenta às 12h, seguido pela Trupé Cia das Artes, com Carimbó e Ciranda, às 14h. No final do dia, é hora de dançar com a Quadrilha Asa Branca e, depois, curtir o show de Renato Teixeira com Yassir Chediak.

As apresentações ocorrem na região que abrange os principais prédios históricos de São Paulo, entre o Largo São Bento, Pateo do Collegio e Largo São Francisco, com concentração na Praça do Patriarca.

No sábado, 29, Luan Santana e Fafá de Belém, na Praça da Sé, a partir das 15h.

Serviço:

Arraial de São Paulo

Dia 27 de junho | Arraial Central - Triângulo SP - Praça do Patriarca

12h: Ó do forró

14h: Bumba Meu Boi - Trupé Cia de Artes

17h: Quadrilha Junina Asa Branca

17h30: Viva Gonzagão, com Anastácia, Ayrton Montarroyos, Eliana Pittman e Maria Alcina

Dia 28 de junho | Arraial Central - Triângulo SP - Praça do Patriarca

12h: Epifolias

14h: Carimbó e Ciranda - Trupé Cia de Artes

17h: Quadrilha Junina Asa Branca

17h30: Renato Teixeira Convida Yassir Chediak

29 de junho | Praça da Sé

Praça do Patriarca até Praça da Sé (cortejo)

12h às 14h: Trio Forrózin - Mariana Aydar convida Enok Virgulino e Dió de Araújo [cortejo] [música]

Palco Principal (em frente à Catedral da Sé)

15h às 16h30: Arraial da Amazônia: Fafá de Belém convida Boi Pavulagem [música]

18h às 19h30: “Viva Dominguinhos”, com Mestrinho, Chico César, Anastácia e Maria Alcina [música]

21h às 22h30: Luan Santana

Intervenções artísticas | Praça da Sé

14h às 19h: bonecos gigantes da Arca

14h às 22h: repentistas

14h às 15h: Arrastão de Sanfoneiros

15h30 às 16h: Bumba meu boi

17h às 17h30: Quadrilha Asa Branca

17h30 às 18h: Trupe Trupé - carimbó

20h às 20h30: Quadrilha Asa Branca

20h30 às 21h: Folias e Folguedos - Inimar dos Reis

Rua XV Novembro | Tablado Baile

14h às 15h: Baile caipira com Claudio Lacerda [música]

15h30 às 16h30: Carimbó Pai D’Égua (MA) [música]

17h às 18h: Grupo Cordiona (RS) [música]

18h30 às 19h30: Forróçacana (SP) [música]

20h às 21h: Grupo Tradição (MS) [música]