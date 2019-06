Arraial de São Paulo leva festejos juninos ao centro da cidade neste domingo

Banda Caiana e a Trupé Cia. das Artes, que estarão no arraial organizado pela prefeitura de São Paulo. Foto: Divulgação

Para comemorar a época junina, a prefeitura de São Paulo organizou um ‘agendão’ de eventos na cidade. As atividades começam neste domingo, 9, a partir das 14h. O calendário faz parte do programa São Paulo Capital da Cultura.

O arraial mapeia e reúne, pela primeira vez, as expressões juninas de todo o Brasil em uma grande festa na cidade. Durante todos os fins de semana do mês, o evento celebra a diversidade dos festejos juninos do País.

Nesse domingo, a diversão começa com show de Fabinho Zabumbão, às 14h. O artista trará sucessos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Anastácia, além de composições próprias do tradicional forró ‘pé de serra’.

Na sequência, o cortejo Arrastão de Sanfoneiros apresenta diversos ritmos como xote, baião, xaxado, choro, frevo e forró, além da chanson francesa, tango e tarantella. Depois, a Trupé Cia. de Artes traz o carimbo, a ciranda e o coco, entre outras danças da cultura popular brasileira.

Para encerrar a tarde junina, a Banda Caiana toca o autêntico forró, com repertórios de Alceu Valença, Zé Ramalho e Elba Ramalho.

Todas as apresentações ocorrem entre o Largo São Bento, Pateo do Collegio e Largo São Francisco, com concentração na Praça do Patriarca.

A programação do Arraial de São Paulo traz aproximadamente 80 atrações espalhadas por 75 pontos da cidade, incluindo nove arraiais, quatro deles descentralizados. No sábado, 29, a Praça da Sé será palco para show de Fafá de Belém e seu Arraial da Amazônia e uma homenagem a Dominguinhos, com Mestrinho, Chico César, Anastácia e Maria Alcina. Um cortejo com Mariana Aydar e seu Trio Forrozin, com as presenças de Enok Virgulino e Dió de Araújo, sai da Praça do Patriarca e termina na Sé. No mesmo dia, também serão realizadas apresentações de forró e intervenções artísticas.

Programação:

Arraial Central - Triângulo SP - Praça do Patriarca

Quando: 09 de junho

14h às 16h - tablado Fabinho Zabumbão

16h às 16h30 - praça Arrastão de Sanfoneiros

16h30 às 17h - praça Trupé Cia. de Artes - carimbó

17h30 às 19h30 - tablado Banda Caiana