Arábia Saudita recolhe livros escolares que mostram rei ao lado de Yoda

Uma montagem feita com uma foto do rei Faisal em que ele aparece com Yoda foi parar em livros escolares na Arábia Saudita. Foto: Dylan Martinez/Reuters

Abdullah Al Shehri, artista plástico saudita, ficou surpreso no início da semana quando sua mãe telefonou para ele dizendo que uma de suas obras estava em um livro escolar da Arábia Saudita. Em um capítulo do livro de estudos sociais utilizado nas escolas públicas do país, havia uma foto do rei Faisal, que liderou o país entre 1964 e 1975, ao lado de Yoda, conhecido personagem da saga Star Wars. A foto retratava uma das primeiras reuniões da ONU, em 1945, quando Faisal era ministro das relações exteriores do país e, ao que tudo indica, foi parar no material por engano.

“Fui eu que fiz essa montagem, mas não faço ideia de como ela foi parar lá”, disse o artista em entrevista para o New York Times. Shehri fez um ensaio em que misturava fotos de personalidades conhecidas no Oriente Médio e personagens da cultura pop. “Foi uma forma que eu vi de animar as fotos que vemos aqui do Oriente Médio, sempre retratando temas tristes como guerra ou refugiados”, comentou.

Ahmed al-Eissa, ministro da Educação do país, foi ao Twitter na última quinta-feira, 21, se desculpar. “Pedimos desculpas pelo erro de impressão, não foi algo intencional. O ministério já está imprimindo uma nova edição com a foto correta e um comitê foi formado para averiguar como aconteceu este erro”, escreveu.

Veja abaixo a montagem: