Aquecimento global: ativistas pedem que governo no Reino Unido incentive sistema alimentar vegetal

No Reino Unido, ativistas protestam para que governo transite para um sistema alimentar vegetal. Foto: Instagram/animaljusticeproject

Ativistas de diversas ONGs protestaram no Reino Unido para pedir que o governo transite para um sistema alimentar vegetal. Segurando cartazes com bois, porcos e outros animais e simulando um jantar só com vegetais, os manifestantes querem a mudança com urgência.

“Aqui no Reino Unido podemos alterar nosso sistema alimentar de maneiras que diminuem os efeitos das mudanças climáticas e acabam com a exploração dos animais como alimento e também garantem uma segurança alimentar”, enfatizou o porta-voz da organização Animal Rebellion, Alex Lockwood.

A porta-voz da Animal Justice Project, Claire Palmer, destaca a importância do envolvimento dos governantes no processo. “Um futuro baseado em vegetais é possível, mas deve ser apoiado e incentivado pelo governo”, afirmou.

A manifestação ocorreu na quinta, 12, e contou com a participação também das ONGs Animal Justice Project e Animal Rebellion. Os ativistas protestaram em frente ao Departamento de Meio Ambiente Alimentar e Assuntos Rurais (DEFRA).

“Precisamos mudar! Pelos animais, pelo meio ambiente, pelo futuro. Abordar os profundos impactos ambientais e as ameaças à vida dos animais deve ser um dos principais focos em resposta à crise climática”, afirmou Matt Gordon, porta-voz do The Save Movement, em entrevista ao Plant Based.