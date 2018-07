Aquário elege bons e maus pinguins todo mês na Nova Zelândia

Placas revelam o comportamento dos pinguins do Aquário Nacional da Nova Zelândia. Foto: Facebook / National Aquarium of New Zealand

Os pinguins são conhecidos por fotos apaixonantes, mas pouco se sabe sobre as travessuras que eles são capazes de fazer. Assim, funcionários do Aquário Nacional da Nova Zelândia resolveram divulgar no Facebook , uma vez por mês, os atos de bondade e as travessuras dessas aves no parque.

A iniciativa já rendeu milhares de comentários e reações na rede social. O pinguim Flip, por exemplo, foi considerado malvado por fugir dos tutores no dia da pesagem mensal. Por outro lado, Captain recebeu o título de bondoso por ter cuidado bem de seu filhote.

Timmy, no entanto, não teve a mesma sorte. Ele empurrou um outro pinguim e roubou peixes em julho de 2017, o que lhe rendeu a fama de malvado. De acordo com o Aquário, a ave foi resgatada ferida e incapaz de andar em uma praia de Hawke Bay, na Nova Zelândia, mas se curou com o tratamento da equipe de veterinários do Aquário.

Veja abaixo algumas fotos das placas do parque sobre os pinguins.