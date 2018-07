Aquário de Gênova faz concurso para eleger nome de bebê foca

O filhote nasceu de 'parto normal' no dia 13 de agosto Foto: Youtube/ Acquario di Genova

GÊNOVA (ANSA) - O aquário de Gênova, na Itália, lançou um concurso para escolher o nome de seu novo morador, um filhote de foca.

Nascida no dia 13 de agosto, a foca veio ao mundo de parto feito de maneira natural, sem a ajuda dos veterinários. Desde então, os organizadores do aquário começaram a envolver o público na escolha do nome.

O concurso será realizado em três etapas. A primeira acontecerá até 1º de novembro, na página do Facebook do aquário de Gênova, onde os fãs poderão enviar suas propostas de nomes.

Na segunda fase, de 2 a 6 de novembro, três nomes serão escolhidos e as pessoas votarão no melhor com a ajuda dos emojis da rede social. Assim que o nome da foca for eleito, a terceira fase terá início.

Entre 8 e 29 de novembro, o criador do nome vencedor poderá acompanhar o crescimento da "foquinha" de 20 quilos diariamente.

O aquário é um dos mais conhecidos do mundo. Em 2014, Gênova foi eleita a cidade com o melhor estabelecimento da Itália. A classificação foi feita pelo site especializado em viagens, Tripadvisor, através das notas dadas pelos usuários para cada oceanário e zoológico do mundo. (ANSA)

Para sugerir um nome, é só comentar neste post:

Veja alguns vídeos do pequeno cucciolo: