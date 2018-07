Apresentadora egípcia é condenada a 3 anos de prisão por dar conselhos a mães solteiras

Doaa Salah usou uma barriga falsa no programa Foto: Reprodução de cena do canal egípcio An-Nahar/An-Nahar

CAIRO - A Justiça egípcia condenou uma apresentadora de TV a três anos de prisão por "incitar imoralidade" ao dar conselhos para mães terem seus filhos sozinhas em programa do canal An-Nahar.

A prisão de Doaa Salah está suspensa enquanto o recurso está pendente. A fiança foi estabelecida em 10 mil libras egípcias, o equivalente a aproximadamente R$ 1.800.

Os comentários de Salah foram feitos em julho, quando ela afirmou que mulheres poderiam se envolver em casamentos com o único objetivo de engravidar e em seguida se divorciar, ou então fazer inseminação artificial de doadores anônimos - métodos vistos como censuráveis ou mesmo imorais pela sociedade egípcia, majoritariamente conservadora.

Salah apareceu nesse programa usando uma barriga artificial de grávida.

A decisão do tribunal do Cairo foi aprovada no início desta semana.