App de relacionamentos causa polêmica por não aceitar 'feios, empregadas e pessoas de Bangladesh'

Para se inscrever no app, a pessoa precisa ser aprovada por três usuários aleatórios já ativos. Foto: Pixabay

O aplicativo de relacionamentos HighBlood (sangue superior, em tradução livre) está causando muita polêmica em Cingapura, onde foi criado. Isso porque, num anúncio, o aplicativo prometeu que vai filtrar pessoas com base em critérios elitistas e racistas.

Leia também: Aplicativo de celular conta quantas vezes uma mulher é interrompida por um homem

'Sem Bangals, sem empregadas, sem feios. Apenas puros, qualidade, como você' é a frase do anúncio. 'Bangals' é um termo pejorativo e racista para definir os trabalhadores imigrantes de Bangladesh que vivem em Cingapura. O app vai filtrar pessoas usando critérios como renda, profissão e educação superior.

Em entrevista ao Mashable, Herbert Eng, o criador do app, disse que o serviço pretende evocar uma "tropa de classe dominante" e reunir uma "alta sociedade de vampiros [ou] um conglomerado de elite". Ele ainda disse que a postura ofensiva do aplicativo é para, justamente, "violar as normas do politicamente correto".

Oh wow this is an actual dating app that’s being worked on in Singapore. I have no words. https://t.co/i3hmx8MXjT pic.twitter.com/AMm1WZgmBb — Kirsten Han (韩俐颖) (@kixes) 21 de março de 2017

'Oh, esse é realmente um aplicativo de relacionamentos que está sendo desenvolvido em Cingapura. Eu não tenho palavras'

And now there's a eugenics-based dating app! @highbloodapp is based in Singapore, but seems very American, unfortunately https://t.co/C36AQrq8iI — Amy Berkowitz (@mondobummer) 21 de março de 2017

'E agora existe um app de relacionamentos baseado na eugenia. HighBlood foi feito em Cingapura, mas parece bem americano, infelizmente.'

"Nós não somos racistas porque a ciência provou conclusivamente que geneticamente... não há diferenças entre as raças. Nós achamos que o racismo/preconceito tem mais a ver com a ocupação do que com uma certa etnia", disse Eng. Segundo ele, mais de 100 pessoas já se inscreveram no HighBlood.

Em um texto publicado no Medium em dezembro de 2016, o criador disse que o app vai filtrar pessoas por 'universidades prestigiadas' e novos usuários serão aceitos apenas se três de cinco usuários aleatórios escolhidos pelo aplicativo deixarem o novo usuário entrar. Caso não seja aceito, é possível pagar uma taxa de US$ 72 para entrar no app.