Após viralizar na internet, vendedor de salgados vira sucesso no RJ

Natália Cristina fez uma postagem no Twitter na última sexta-feira, 6, mostrando seu pai cabisbaixo após não vender nada em seu primeiro dia com uma banca de salgados em uma praça na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A publicação viralizou, recebendo mais de 200 mil likes e sendo compartilhada por várias celebridades, como o youtuber Whindersson Nunes, mudando a vida da família.

Natália diz que seu pai, Agrinaldo, um “homem simples que já tentou de tudo nessa vida”, já foi pedreiro e após ser demitido da posição de cobrador de ônibus resolveu investir seu último salário em uma máquina para fazer salgados como fonte de renda, não obtendo sucesso no início da empreitada.

Esse homem da foto é meu pai, homem simples que já tentou de tudo nessa vida, Já foi pedreiro, já tentou ser vereador kkk, já tentou ser famoso, já foi manteiro e até cobrador de ônibus. Infelizmente, nesse último emprego dele, ele foi despedido E o último salário dele + pic.twitter.com/Et8JueTfys — •tália• (@Na_telia) March 6, 2020

Cheguamos em pic.twitter.com/KehrBJh1C2 — L O B O ! (@lucas_lobaum) March 6, 2020

Como Prometido Muito bom, vale muito a pena vim e comer essa dlç, sem caô pic.twitter.com/pbwnuxFEXs — Emerson (@emerbfr) March 7, 2020

Outros internautas, sem a possibilidade de comprar pessoalmente, ofereceram dinheiro para que os salgados fossem doados a moradores de rua. Essa mobilização virou o projeto ‘Lanche Solidário’.

A iniciativa, chamada Gui Lanches, já ganhou uma página própria no Instagram que já passa dos 11 mil seguidores, onde são postadas fotos dos quitutes vendidos, entre bolos, tortas e pizzas.