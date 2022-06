Após viralizar com 'A Baleia' versão ópera, menina Laura aparece na TV; assista

A menina Laura Gabrielly durante participação no telejornal 'RJ1', da TV Globo, na última segunda-feira, 6 de junho. Foto: Twitter/@whatwouldlbdo

Após viralizar nas redes sociais com uma apresentação da música A Baleia é amiga da Sereia em versão ópera no Museu do Amanhã, a menina Laura Gabrielly, de cinco anos, apareceu na televisão.

Nesta segunda-feira, 6, a pequena concedeu uma entrevista ao RJ1, da TV Globo, e falou sobre o sucesso do vídeo. Ao ser perguntada pelo repórter como começou a cantar, ela respondeu: "O meu pai falou para Deus para eu ser uma filha cantora".

'Laula', como se apresentou no vídeo viral, ainda deu uma palhinha de canto lírico. "É assim, você abre a boca e depois força", explicou antes de cantar.

Para o RJ1, a mãe de Laura, Ana Paula Teixeira, disse que a menina sempre gostou de música. "Já o lírico veio da pandemia agora, quando ela começou a cantar desse jeito. Eu estava arrumando a casa e ela virou [e disse] 'mãe, olha como que eu canto'", lembrou.

Confira a entrevista:

Pequena Laura Gabrielly, estrela de “A Baleia é amiga da Sereia” concede entrevista para o RJ1 - Parte 2 pic.twitter.com/yDosUnvHSU — WWLBD ✌ (@whatwouldlbdo) June 7, 2022

O vídeo da apresentação de Laura foi gravado no lançamento do programa Rio Alfabetiza, da Secretaria Municipal de Educação, na quinta-feira, dia 2. Depois de viralizar nas redes, a menina já tem quase 25 mil seguidores no Instagram.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais