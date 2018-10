Após terminar noivado, americana doa própria festa de casamento

A americana Kolbie Sanders entre o casal que herdou sua festa de casamento Foto: Kolbie Sanders/Facebook

A americana Kolbie Sanders, de 24 anos foi colocada à prova em uma situação extrema. Após terminar o noivado, poucos dias antes do seu casamento, descobriu que o pagamento do local da festa e da decoração não eram reembolsáveis. A moradora do Texas decidiu tomar uma decisão inusitada: doar sua festa para outro casal. O ato de empatia viralizou nas redes sociais e ajudou Kolbie a encontrar uma noiva para herdar a sua festa.

A jovem ainda enfrentaria mais um desafio. Kolbie teria apenas 24 horas para encontrar um casal que concordasse em se casar no dia 20 de outubro. Em uma postagem no Facebook, ela determinou dois pré requisitos para quem quisesse receber o presente: enviar uma mensagem contando um pouco da história de amor do casal e revelar como a doação ajudaria os dois.

Na mesma postagem, Kolbie incentivou os amigos a compartilharem a história e endereçou a mensagem para aqueles que poderiam herdar o casamento: "Isto é para casais que não podem pagar um local chique ou para casais que estão gastando muito dinheiro em seus filhos para poder pagar um belo casamento". Só o aluguel do local custou 3,5 mil dólares. "Isto é para casais que se amam e vão continuar escolhendo um ao outro para o resto de suas vidas", reforçou o recado.

A repercussão da publicação foi tamanha, que a dimensão da festa crescia conforme o número de compartilhamentos aumentava. Além da locação e decoração, a festa da sortuda ganhou o apoio de adeptos que foram tocados pela história. Equipe de fotografia, biscoitos decorados, arranjo para o noivo, além de buquê, maquiagem e cabelo para noiva foram serviços adicionados ao casório graças ao alcance da publicação.

Para facilitar a tarefa de escolha do casal, Kolbie colocou o nome de todos que enviaram mensagem em um boné e sorteou o nome da futura noiva. Halie Hipsher, de 22, foi a sortuda. Ela ficou em choque ao saber que foi a escolhida. Halie revelou um fator que deu um toque ainda mais humano para a história. Seu avô, que enfrenta um câncer de pâncreas em estágio 4, agora poderia assistir a cerimônia. Ele não resistiria até a data original do casamento, que ocorreria só daqui a um ano.

De noiva a convidada, Sanders disse que a sensação de presenciar o matrimônio "foi incrível". Após a cerimônia, realizada no último sábado, ela fez uma postagem em sua conta sobre a experiência que acabara de presenciar. "É por isso que todos deveriam mostrar atos de bondade com seus vizinhos, amigos, familiares, e especialmente completos estranhos porque você pode acabar mudando a vida de uma pessoa quando você para de ligar somente para si mesmo", revelou.

A americana posa ao lado do casal em cabine de fotos, no casamento do último sábado Foto: Magnolia Photobooth Co/Facebook

Sanders aproveitou também para compartilhar um vídeo que traz os melhores momentos da cerimônia. A americana disse ter se sentido honrada por ser convidada para um dia tão especial e por ter testemunhado o amor entre "este casal perfeito e sua incrível família". Ela finalizou a postagem com uma reflexão : "Se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria".

